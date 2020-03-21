Yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

14 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrika işçisi, yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrika işçisi, yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Almanya'dan Hendek'e izine gelen Mehmet Aydın, içerisinde 1500 avro ve resmi belgelerin bulunduğu cüzdanını kaybetti.

Cüzdanı, ilçede bir fabrikada çalışan Yücel Işıklar, Eski Hastane Kavşağı'nda buldu.

Hendek Belediyesi Beyaz Masasına başvurulması üzerine ulaşılan Aydın'a cüzdanını Işıklar teslim etti.

Cüzdanın bulunduğuna sevinen Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cüzdanın içerisinde Almanya'da kullandığım kimlik kartları ve bir miktar döviz vardı. Bu ülkede böyle insanlar olduğu sürece ülkemize, milletimize hiçbir şey olmaz. Yücel kardeşimiz bulmuş ve bana teslim etti, kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Yücel Işıklar da "Bu benim insanlık görevimdi. Cüzdanı bulur bulmaz Hendek Belediyesi Beyaz Masası ile irtibata geçtim. Beyaz Masa sayesinde cüzdanın sahibine ulaşarak görevimi yerine getirdim." diye konuştu.

Almanya, Sakarya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:20 Kaynak: AA

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