Yerde bulduğu döviz ve altınları sahibine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yerde bulduğu döviz ve altınları sahibine teslim etti - Son Dakika

Yerde bulduğu döviz ve altınları sahibine teslim etti

7 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Şükrü Özmez isimli vatandaş, yerde bir kesenin içinde bin 600 euro, bin dolar ve bir miktar altın buldu.

Yerde bulduğu döviz ve altınları sahibine teslim etti, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Şükrü Özmez isimli vatandaş, yerde bir kesenin içinde bin 600 euro, bin dolar ve bir miktar altın buldu. Sosyal medya üzerinden miktar belirtmeden para bulduğunu duyuran Özmez, kendisine telefonla ulaşılması üzerine paraları sahibine teslim etti.


Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Çınar merkezde yürüyen Şükrü Özmez isimli vatandaş, yerde bir para kesesi buldu. Keseyi alan Özmez, açtığında içinde bin 600 euro, bin dolar ve birkaç tane de çeyrek altın olduğunu gördü. Parayı muhafaza eden Özmez, hemen sahibini aramaya başladı. Sosyal medya üzerinden yerde miktar para bulduğunu ve sahibini aradığı yönünde paylaşım yapıp cep telefonunu da yazan Özmez, kısa süre sonra Cengiz Önk isimli vatandaştan telefon aldı. Miktar belirtmediği için önce kesenin içinde ne olduğunu soran Özmez Önk'ten paranın miktarı ve çeyreklerin sayısını doğru duyunca içi para dolu keseyi sahibine teslim etti.


Kuruşu kuruşuna teslim etti


Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Şükrü Özmez, öğlen saatlerinde yerde para bulduğunu söyledi. Özmez, "Bin 600 euro, bin dolar ve bir miktar da altın vardı. Öğlen saatlerinde bulduk ve para bizim yanımızda muhafaza edildi. Akşam saatlerinde beni aradılar. Cumhuriyet Mahallesinde oturan Cengiz isimli bir vatandaşımız. Paranın miktarını sordum, o da bana söyledi. Değerlendirmemiz sonucu para ve altınların kendisine ait olduğunu tespit ettik ve kuruşu kuruşuna kendisine teslim ettik" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
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