Üye Girişi
YERDE BULDUĞU HAVAİ FİŞEĞİN PATLAMASIYLA GÖZÜNDEN YARALANDI - Son Dakika

YERDE BULDUĞU HAVAİ FİŞEĞİN PATLAMASIYLA GÖZÜNDEN YARALANDI

27.07.2021 11:16

KARS'ta, yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla sol gözünden yaralanan Kerem Güneş, Elazığ'da tedaviye alındı.

KARS'ta, yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla sol gözünden yaralanan Kerem Güneş, Elazığ'da tedaviye alındı. Güneş'e ilk olarak göz bütünlüğünün korunması için ameliyat yapılacak.

Olay, pazar günü Kars'ın Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem Güneş, arkadaşlarıyla birlikte yerde gördüğü havai fişekleri patlattı. Havai fişeklerden biri Güneş'in sol gözüne isabet etti. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, daha sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayenede ciddi şekilde yaralanan sol göz görme yetisini tamamen kaybederken, yapılacak ameliyatla bütünlüğünün sağlanması planlanıyor.

'BENİM CANIM YANDI, BAŞKASININ YANMASIN'

Kerem'in babası Şerafettin Güneş, oğlunun görme sorunu yaşadığı belirterek, tek umutlarının ameliyat olduğunu söyledi. Güneş, "Benim canım yandı, başkasının yanmasın. Oğlumun ameliyatla gözüne kavuşmasını istiyoruz" dedi.

'SOL GÖZÜNDE CİDDİ BİR HASAR VAR'

Fırat Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Balbaba, Kerem'in havai fişek patlamasıyla sol gözünde ciddi hasarların olduğunu ifade ederek, "Hastamızın havai fişek yaralanması geçirdiğini ve sol gözünde ciddi bir hasar olduğunu ilk muayenemizde müşahede ettik. Hastamızda planladığımız ışık hissi olmamasına rağmen glob bütünlüğünü sağlamayı planlıyoruz. Bundan başarılı olamazsak bir protez altyapısı oluşturup hastamızın bundan sonraki yaşantısını kozmetik olarak daha rahat geçirmesini sağlamaya çalışacağız" dedi.

Kerem Güneş ise, "Boş bir arazide 3 tane havai fişek bulduk. Arkadaşlarla 'patlatalım' dedik. Bir tanesi gözüme denk geldi."

YERDE BULDUĞU HAVAİ FİŞEĞİN PATLAMASIYLA GÖZÜNDEN YARALANDI
YERDE BULDUĞU HAVAİ FİŞEĞİN PATLAMASIYLA GÖZÜNDEN YARALANDI
YERDE BULDUĞU HAVAİ FİŞEĞİN PATLAMASIYLA GÖZÜNDEN YARALANDI
YERDE BULDUĞU HAVAİ FİŞEĞİN PATLAMASIYLA GÖZÜNDEN YARALANDI
YERDE BULDUĞU HAVAİ FİŞEĞİN PATLAMASIYLA GÖZÜNDEN YARALANDI
YERDE BULDUĞU HAVAİ FİŞEĞİN PATLAMASIYLA GÖZÜNDEN YARALANDI

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi, Elazığ, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YERDE BULDUĞU HAVAİ FİŞEĞİN PATLAMASIYLA GÖZÜNDEN YARALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü 11:43 Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane 11:15 Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız 11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti 11:01 Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Herkes turizm sektörüne geçti, şimdi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar 10:52 Herkes turizm sektörüne geçti, şimdi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı 10:37 Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı
Skandal görüntüler! Kestikleri kurbanların kellerini baraj gölüne atmışlar 10:21 Skandal görüntüler! Kestikleri kurbanların kellerini baraj gölüne atmışlar Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu 00:10 Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
11:44 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
10:53 Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı
10:51 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407
10:42 Amazon iddialarından sonra yükselişe geçen Bitcoin, gelen yalanlamayla ibresini düşürdü
10:34 AK Partili Mehmet Özhaseki de mülteci tartışmalarına katıldı: Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyor
10:33 Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı! İşte Meteoroloji'nin uyardığı 5 il!
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor         
11:16
Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi         
11:11
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407         
10:51
Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu         
10:29
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Eski eşine Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var         
22:42
Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi         
22:12
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi         
18:03
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 11:49:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YERDE BULDUĞU HAVAİ FİŞEĞİN PATLAMASIYLA GÖZÜNDEN YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement