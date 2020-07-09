Yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı kendi cüzdanıymış gibi çantasına attı...O anlar kamerada - Son Dakika

Yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı kendi cüzdanıymış gibi çantasına attı...O anlar kamerada

Yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı kendi cüzdanıymış gibi çantasına attı.

Yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı kendi cüzdanıymış gibi çantasına attı...O anlar kamerada

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ANKARA - Ankara'da bir kadın, yerde içi para dolu cüzdan buldu. Kadın cüzdanı rahat hareketler ile çantasına koyarak yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Cebeci Mahallesi'nde çiçekçilik işiyle uğraşan Mahmut Sarıca, dün öğle saatlerinde aracından dükkanına malzeme taşıdığı esnada cüzdanını düşürdü. Olayı fark eder etmez hemen koşarak aracının yanına dönen Sarıca, ancak cüzdanını bulamadı. Bunun üzerine çevre esnafın kamera kayıtlarını inceleyen Sarıca, görüntülerde bir kadının yere düşen cüzdanı çantasına attığını ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiğini gördü. Soluğu karakolda alan vatandaş, kadından şikayetçi oldu. Cüzdanında 2 bin 750 lira nakit para, kredi kartları, kimlik ve nüfus cüzdanı bulunan Sarıca, cüzdanı alanlara seslenerek şunları söyledi:

"Dün saat 12 civarlarında dükkanıma koli taşıyordum. Koli taşırken aracımdan koliyi aldım ve dükkana götürürken cüzdanımı düşürdüm. Kameralardan izlediğimizde bayan bir şahıs var. Hemen 2 dakikalık bir mesafe burası. Bu esnada ben kolimi hemen dükkana bıraktım. Gelene kadar da yere düşen cüzdanımı bir kadının aldığını ve karşısında bir adam ile konuştuğunu gördüm. Belki de adam cüzdanı neden alıyorsun sen diye uyarıyordu. Kamera kayıtlarında da göreceksiniz zaten. Kadında hiçbir panik yok, doğal ve rahatlıkla cüzdanı çantasına koyduğunu gördük ve hızlıca aşağıya doğru gittiğini fark ettik. Cüzdanımın içinde sürücü belgem, kredi kartlarım, 2 bin 750 TL civarında nakit param vardı. Bulan kişilerden, gören kişilerden ve bu kadın şahsı tanıyan kişilerin tarafıma ulaşmasını rica ederim. Çok ciddi şekilde mağdur oldum. Mutlaka iyi insanlar vardır ve bu şahsı gören, tanıyan kişilerin tarafıma bildirmelerini rica ederim. Ben emniyet güçlerine de, polise de şikayetimi bildirdim. Polis tüm kamera kayıtlarını inceleyeceğini söyledi. Savcılığa da başvurdum. Eğer cüzdanımı geri getirirse şikayetimi geri çekeceğim."

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı kendi cüzdanıymış gibi çantasına attı...O anlar kamerada - Son Dakika
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