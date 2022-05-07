YERDE BULDUĞU TÜRK BAYRAĞINI TEMİZLEYİP, TABELAYA ASTI - Son Dakika
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YERDE BULDUĞU TÜRK BAYRAĞINI TEMİZLEYİP, TABELAYA ASTI

07.05.2022 15:33

ANTALYA'da belediyenin temizlik görevlisi, yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, bilgi tabelasına tutturduğu sopaya astı.

ANTALYA'da belediyenin temizlik görevlisi, yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, bilgi tabelasına tutturduğu sopaya astı. Bu anlar, yoldaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kepez ilçesi 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi, bulvarda temizlik yaptığı sırada, yerde kirlenmiş halde bulduğu Türk bayrağını alarak temizledi. Bilgi tabelasına sopa takan görevli, daha sonra iple bayrağı bağladı. Temizlik görevlisinin bu anları, yoldan geçen sürücü tarafından anbean kaydedildi. Sürücünün alkışladığı temizlik görevlisi, elini kaldırıp selam verdikten sonra işine devam etti.

YERDE BULDUĞU TÜRK BAYRAĞINI TEMİZLEYİP, TABELAYA ASTI
YERDE BULDUĞU TÜRK BAYRAĞINI TEMİZLEYİP, TABELAYA ASTI
YERDE BULDUĞU TÜRK BAYRAĞINI TEMİZLEYİP, TABELAYA ASTI
YERDE BULDUĞU TÜRK BAYRAĞINI TEMİZLEYİP, TABELAYA ASTI
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YERDE BULDUĞU TÜRK BAYRAĞINI TEMİZLEYİP, TABELAYA ASTI - Son Dakika


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