YERDE BULUP BESLEDİĞİ EBABİL YANINDAN AYRILMIYOR - Son Dakika
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YERDE BULUP BESLEDİĞİ EBABİL YANINDAN AYRILMIYOR

30.09.2022 10:58

Yalova'da yaşayan Işıl Pekergin (50), iş yerinin önünde bulduğu ebabili beslemeye başladı.

Yalova'da yaşayan Işıl Pekergin (50), iş yerinin önünde bulduğu ebabili beslemeye başladı. Pekergin, 3 aydır gittiği her yere ebabili de götürüyor. Sabah işe gelip, akşam da eve birlikte dönen Pekergin ile ebabil, görenlerin ilgisini çekiyor.

Yalova'da gözlükçü dükkanı bulunan Işıl Pekergin, 3 ay önce, iş yerini açmaya geldiği bir sabah, belediye temizlik görevlisinin yerde kuş bulduğunu gördü. Pekergin, henüz tüyleri bile çıkmamış olan kuşun dünyada nadir görülen ve Türkiye'de 4 türü bulunan ebabil olduğunu öğrendi. Pekergin, elleriyle beslediği ebabili 3 aydır evine ve iş yerine götürerek bakıyor.

'EVCİMEN, SEVGİ DOLU BİR KUŞ'

Omzunda kuşla gezdiğini görenlerin hayretle kendisine baktığını söyleyen Pekergin, Daha yeni doğmuştu, küçücüktü, böyle el kadardı, tüyleri bile çıkmamıştı. İş yerinin önüne düştü. Oradan bana getirdiler, hayvansever olduğum için. Düşündüm taşındım, 'barınağa falan versem' diye ama barınakta bakamazlar. Çünkü kendisinin beslenmesi zor olurdu. Ben ellerimle ağzını açarak, içine koya koya besledim. Bugüne kadar geldi 3 ay olmuştur. Ama kendisi beslenemiyor illa benim beslemem gerekiyor. Burnunun üstünde 2 tane delik var oradan peçeteyle su veriyoruz. Ağzının içine de su koyulmuyor. Burnunun üstündeki deliklerle su ihtiyacını karşılıyor. Şimdi tabii ki uçması da gerekecek ama uçtuğu zaman bazı arkadaşlar, 'Sen alıştırdığın için, evcimen olduğu için, yemek bulamaz' diyor. Bilen varsa, bu nasıl olacak İleriki zamanlarda nasıl beslenecek Acaba ne yapmamız gerekiyor Rehabilite etmek gerekir mi Böyle kuşlarla ilgilenen bölümler var mı Yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Ebabil, evcimen ve sevgi dolu bir kuş diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Yalova, su, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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