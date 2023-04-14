Bulduğu cüzdandaki para ve kredi kartı ile harcama yapan şahıs kameralara yansıdı - Son Dakika
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Bulduğu cüzdandaki para ve kredi kartı ile harcama yapan şahıs kameralara yansıdı

14.04.2023 18:52

Bulduğu cüzdandaki para ve kredi kartı ile harcama yapan şahıs kameralara yansıdı Cüzdandaki kredi kartı ve paraları harcayan şüpheli kıskıvrak yakalanarak tutuklandı Bursa'nın İznik ilçesinde yerde bulduğu cüzdandaki kredi kartı ve paraları harcayan şüpheli kıskıvrak yakalanarak...

Bulduğu cüzdandaki para ve kredi kartı ile harcama yapan şahıs kameralara yansıdı

Cüzdandaki kredi kartı ve paraları harcayan şüpheli kıskıvrak yakalanarak tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yerde bulduğu cüzdandaki kredi kartı ve paraları harcayan şüpheli kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan T. yolda yürüdüğü sırada yerde içinde para ve kredi kartları olan cüzdan buldu. Sahibine vermek yerine Hakan T. kredi kartları ve paralardan yaklaşık 5 bin TL harcadı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Hakan T.'nin İznik'ten Bursa şehir merkezine gittiğini tespit etti. Ekipler Bursa şehir merkezinde Hakan T.'yi kıskıvrak yakalanarak İznik'e getirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan farklı suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Bursa, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulduğu cüzdandaki para ve kredi kartı ile harcama yapan şahıs kameralara yansıdı - Son Dakika


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