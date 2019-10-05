Son Dakika Haberleri: Yerde gördüğü Türk bayrağını bir an olsun düşünmeden yerden aldı
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Yerde gördüğü Türk bayrağını bir an olsun düşünmeden yerden aldı

32 dakika önce

Amasya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz sürücüsünün orman yangınına müdahale sonrası yolda, yerde gördüğü Türk bayrağını bir an olsun düşünmeden yerden aldı.

Yerde gördüğü Türk bayrağını bir an olsun düşünmeden yerden aldı, System.String[]

Amasya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz sürücüsünün orman yangınına müdahale sonrası yolda, yerde gördüğü Türk bayrağını bir an olsun düşünmeden yerden aldı.


Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezinde görevli arazöz şoförü Mustafa Kürkçü (42), Akdağ bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ettikten sonra, dönüş yolunda Fındıklı mevkisinde yola düşmüş Türk bayrağı gördü.


Kürkçü, yoldaki Türk bayrağını alıp özenle katladıktan sonra araca koydu. Kürkçü'nün sosyal medyada paylaşılan bu ana ilişkin görüntüleri, beğeni topladı. - AMASYA

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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