Yerde Gördüğü Yüzüğü Cebine Koyup Gitti

Yerde gördüğü yüzüğü cebine koyup gitti Yüzüğü alan adamla adeta burun buruna gelmiş "Yüzüğün maddi değerinden çok manevi değeri vardı"İZMİR - İzmir'de işlettiği otelin önünde değeri yaklaşık 10 bin TL olan yüzüğünü düşüren vatandaş, güvenlik kamerası görüntülerinde başka bir vatandaşın yüzüğü...

Yerde gördüğü yüzüğü cebine koyup gitti

Yüzüğü alan adamla adeta burun buruna gelmiş

"Yüzüğün maddi değerinden çok manevi değeri vardı"



İZMİR - İzmir'de işlettiği otelin önünde değeri yaklaşık 10 bin TL olan yüzüğünü düşüren vatandaş, güvenlik kamerası görüntülerinde başka bir vatandaşın yüzüğü fark edip cebine koyduğunu görünce şoke oldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Fatih Caddesinde bulunan bir otelin işletmecisi Hasan Sürer, 20 Aralık 2018 Perşembe günü eski aracının bagajında bulunan eşyalarını yeni aldığı araca aktardı. İzmir Atatürk Stadyumu'nun karşısında bulunan otelin önünde bu işlemi gerçekleştiren Sürer, iddiasına göre bu sırada değeri yaklaşık 10 bin TL olan yüzüğünü elinden düşürdü. Yaklaşık yarım saat sonra parmağında yüzüğün olmadığını fark eden Sürer, otele ait güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde ise adeta şoke oldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen Sürer, ünlü bir markaya ait olan yüzüğünü yerde gören adamın yüzüğü yerden aldığını ve cebine koyduğunu fark etti. Sürer ikinci şoku ise diğer açıdaki kameranın görüntülerini incelediğinde yaşadı. Görüntülerde, yüzüğü alıp cebine koyan adam ile neredeyse burun buruna geldiğini gören Sürer, "Sanki 'yüzüğümü geri ver' diyecekmişim gibi adamla yan yana gelmişim" dedi.

Yüzüğün maddi değerinin yanında kendisi için manevi değerinin de çok yüksek olduğunu ifade eden Hasan Sürer, "40-45 yaşlarında bir adam yüzüğü alıp gitmiş. Yüzüğü geri getirirse ona ciddi bir hediye alacağım. Çünkü manevi değeri çok yüksekti benim için" diye konuştu.

Yüzüğü bulan kişiye onu mutlu edecek bir hediye alacağını tekrarlayan Sürer, "Ben olsam bir sağıma soluma bakardım. 'Bir şey kaybeden var mı?' diye sorardım yüzük kaybettiğini söyleyen olursa geri verirdim. Adam böyle bir şeye kalkışmadı bile. Getirip bana versin yüzüğümü. Zaten kuyumcuya götürse gerçek değerini vermeyecekler ona" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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