Üye Girişi
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli - Son Dakika

Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli

07.08.2021 12:11

Birçok kişinin yerde bulsa ne olduğunu anlamayacağı inciler, son dönemde oldukça popüler olmaya başladı. Türkiye'de bu işten profesyonel anlamda anlayan sadece 10 kişi bulunurken, bazı incilerin gramı altından 5 kat daha pahalı ve değerli oluyor.

Türkiye'de tabii inciden anlayan 10 sanatkar bulunuyor. Bu sanatkardan biri olan İsmail İlkin, Bursa'da Türkiye'nin farklı vilayetlerinden topladığı yüzlerce yıllık incileri restore ederek, dünyanın farklı ülkelerine ve Türkiye'nin her yerine satıyor.

Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Bu incinin gramı altından 5 kat daha pahalı

EN FAZLA TELEBİ 10 İLA 15 BİN LİRALIK İNCİLER GÖRÜYOR

İsmail İlkin, kimileri havuzda yetiştirilen, kimileri de okyanuslardan toplanan yüzlerce yıllık incileri satıyor. Havuzda yetişen incilerin fiyatı 300 ila 500 lira arasında değişirken, Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelen 200 yıllık incilerin ise gramı 2 bin 500 lirayı buluyor. Son dönemde inciye artan talep satışları da etkiledi. Vatandaşlar doğal incilere rağbet gösterirken, en fazla talebi 10 ila 15 bin liralık inciler görüyor.

Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Bu incinin gramı altından 5 kat daha pahalı

"HAKİKİ İNCİLERİN FİYATI 30 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

İnci uzmanı olduğunu ifade eden İsmail İlkin, "İnciye baktım mı gramını ve gerçek olup olmadığını, kaç yıllık olduğunu anlarım. Bu incilerin orijinaliyle sun'isini ayırt etmek çok zor. Hakiki incilerin fiyatı 9 bin liradan başlıyor 30 bin liraya kadar çıkıyor. Bir de havuzlarda yetişen inciler var, onlar da inci ama havuzda yetiştiği için makbul değil. Bu inciler 500 liraya satılıyor. Ben eski incileri alıp restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyorum. Elimde 200 yıllık gerçek inciler mevcut. Bu 200 yıllık inciler ülkemize Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelmiş. Bu isimle anılıyor. Bu inciler çok değerli. Gramı altından daha pahalı olan inciler mevcut. Elimde gramı 2 bin 500 liraya satılan inci var. Altından 5 kat daha değerli. Son dönemde inciye rağbet var. 10 ila 15 bin lira arasındaki inciler daha çok talep görüyor. Türkiye'de doğal inciden anlayan 10 esnaf ancak var. Onlardan bir tanesi de benim. Yurt dışından müşterilerim var" dedi.

Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Bu incinin gramı altından 5 kat daha pahalı
Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Bu incinin gramı altından 5 kat daha pahalı
Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Bu incinin gramı altından 5 kat daha pahalı
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli

Osmanlı, Türkiye, Bursa, Basra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş çok iddialı: Şampiyon olacağım 13:31 Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş çok iddialı: Şampiyon olacağım Siyah-Beyazlılar için mutlu son! Rachid Ghezzal, resmen Beşiktaş'ta 13:22 Siyah-Beyazlılar için mutlu son! Rachid Ghezzal, resmen Beşiktaş'ta Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle 13:13 Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle
Askerden izne gelen genç, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son verdi 13:04 Askerden izne gelen genç, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son verdi Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı 12:03 Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu 11:20 Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı 11:14 Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler 10:40 Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler

Son Dakika Haberleri
13:35 Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş'tan iddialı sözler: Şampiyon olacağım
13:22 Siyah-Beyazlılar için mutlu son! Rachid Ghezzal, resmen Beşiktaş'ta
13:20 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı
13:13 Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle
13:10 Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor
12:16 Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar
12:13 Bir annenin acı anı! 14 yaşındaki kızını odasında silahla vurulmuş olarak buldu
12:02 Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı
11:59 Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi arayıp tebrik etti
Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira         
13:32
Rize'de yaşanan sel felaketinin bilançosu çıktı! 250 milyon TL'lik hasar tespit edildi Rize'de yaşanan sel felaketinin bilançosu çıktı! 250 milyon TL'lik hasar tespit edildi         
13:30
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı         
13:21
Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor         
13:11
Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar         
12:16
Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı         
11:59
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki         
10:52
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu         
09:47
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 13:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement