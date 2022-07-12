Yerde kanlar içinde baygın bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yerde kanlar içinde baygın bulundu

12.07.2022 11:31

- Yerde kanlar içinde baygın bulundu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerde baygın ve yaralı halde bulunan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

- Yerde kanlar içinde baygın bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerde baygın ve yaralı halde bulunan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen O.Y., başından yaralanmış şekilde yerde yatarken çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu. O.Y.'nin yerde baygın şekilde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.Y.'nin yüzünde darp izleri olduğu belirlendi. O.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de yüzme yasağı bulunan yerde denize giren genç boğuldu Arnavutköy'de yüzme yasağı bulunan yerde denize giren genç boğuldu YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ SUDA KAYBOLAN MAHMUD'UN CESEDİ BULUNDU YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ SUDA KAYBOLAN MAHMUD'UN CESEDİ BULUNDU
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yerde kanlar içinde baygın bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 11:55:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yerde kanlar içinde baygın bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement