YERDE PARA BULDUĞUNU SÖYLEYİP YANKESİCİLİK YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

YERDE PARA BULDUĞUNU SÖYLEYİP YANKESİCİLİK YAPTI

29.03.2022 11:09

BAĞCILAR'da, yerde para bulmuş gibi davranarak yaklaştıkları insanların dikkatini dağıtıp, yankesicilik yapan iki dolandırıcı yakalandı.

BAĞCILAR'da, yerde para bulmuş gibi davranarak yaklaştıkları insanların dikkatini dağıtıp, yankesicilik yapan iki dolandırıcı yakalandı. Şüphelilerin banknot gibi hazırlanan kağıt parçalarını, para gibi gösterdiği belirlendi. Yoldan geçen insanlara bu şekilde yaklaşan şüphelilerin dikkati dağılan mağdurların ceplerindeki parayı çaldığı tespit edildi.

Bağcılar'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, para destesi gibi hazırlanmış kağıt parçalarıyla dolandırıcılık ve yankesicilik yapan iki şüpheli hakkında çalışma başlattı. Yabancı uyruklu F.E.B. (48) ve M.A.Y. isimli şüphelilerin, yere düşürülmüş para görünümlü kağıt parçalarını kullanarak, çevredeki insanlara yaklaştığı, sözde buldukları parayı paylaşmak istediklerini söyledikleri belirlendi. Diğer şüphelinin de kendisini paranın sahibi gibi gösterip, parasının çalındığını iddia ederek arbede çıkardığı tespit edildi. Bu şekilde mağdurların dikkat dağıtaran şüphelilerin, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı anlaşıldı. Şüphelilerin bu ilginç yöntemleri güvenlik kameralarıyla da belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler F.E.B. (48) ve M.A.Y.'nin (54), 'dolandırıcılık', 'yankesicilik', 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanmak' gibi suçlardan arama kaydı olduğu belirtildi. Şüpheliler emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

YERDE PARA BULDUĞUNU SÖYLEYİP YANKESİCİLİK YAPTI
YERDE PARA BULDUĞUNU SÖYLEYİP YANKESİCİLİK YAPTI
YERDE PARA BULDUĞUNU SÖYLEYİP YANKESİCİLİK YAPTI

YORUMLAR
500
Pazarda yankesicilik yapan 2 suç makinesi kadın tutuklandı Pazarda yankesicilik yapan 2 suç makinesi kadın tutuklandı Sincap satışı yapan iş yeri sahibine 18 bin 700 lira para cezası kesildi Sincap satışı yapan iş yeri sahibine 18 bin 700 lira para cezası kesildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YERDE PARA BULDUĞUNU SÖYLEYİP YANKESİCİLİK YAPTI - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
10:59 Koyunlara saldıran kurt, kangal köpeğinin elinden kurtulamadı!
10:45 Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:40:58. #1.11#
SON DAKİKA: YERDE PARA BULDUĞUNU SÖYLEYİP YANKESİCİLİK YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement