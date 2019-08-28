Yerde sürükledikleri gencin çanta ve cep telefonunu çaldılar

Adana'da bir genci sürükleyip cep telefonunu ve çantasını alıp kaçtıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da bir genci sürükleyip cep telefonunu ve çantasını çalıp kaçtıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Yürüyüş yolundan meydana geldi. İddiaya göre; yaralama, mala zarar verme, tehdit, güveni kötüye kullanma ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan Emre A. ve Emrah Y., sabah saatlerinde yürüyüş yapan Burak K. ile karşılaştı. Burak K.'dan önce sigara isteyen 2 şahıs daha sonra genç adamın elinde bulunan cep telefonu ve çantasını almak istedi.

Çıkan arbedede Burak K. yere düşerken Emre A. ve Emrah Y., genci sürükleyerek telefon ve içinde kredi kartı bulunan çantayı alarak kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Burak K.'nın şikayeti üzerine harekete geçti. Verilen eşkaller doğrultusunda zanlılar Pınar Mahallesinde yakalandı. Burak K., tarafından teşhis edilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.