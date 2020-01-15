YERDEKİ CÜZDANA ÖNCE TEKME ATTI SONRA ÇALDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel YERDEKİ CÜZDANA ÖNCE TEKME ATTI SONRA ÇALDI - Son Dakika

YERDEKİ CÜZDANA ÖNCE TEKME ATTI SONRA ÇALDI

6 saat önce

Sultanbeyli'de bir kişinin girdiği ganyan bayinde yerdeki cüzdanı çalmaya çalışması kameraya yansıdı.

YERDEKİ CÜZDANA ÖNCE TEKME ATTI SONRA ÇALDI, System.String[]

Sultanbeyli'de bir kişinin girdiği ganyan bayinde yerdeki cüzdanı çalmaya çalışması kameraya yansıdı. Şüphelinin yerdeki cüzdana tekme attıktan sonra tabureyi yanına çekmesi, cüzdanı alırken diğer müşterileri şüphelendirmek istemediği için arkadaşını bayiye çağırması kameralara yansıdı.

Sultanbeyli'de geçen salı bir ganyan bayinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir kişi cüzdanını düşürdü. İşyerindeki bir kişi yerdeki cüzdanı görünce önce cüzdana tekme atarak tabureyi cüzdanın yakınına çekti. Cüzdanı yerden alamayan kişi, cep telefonundan mesaj atarak arkadaşını yanına çağırdı. İki şüpheli bayideki diğer müşterilere fark ettirmeden, uygun anı yakaladıklarında cüzdanı aldı. Cüzdanın alan şüpheliler daha sonra bayiden çıktı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerden biri cüzdanı gördükten sonra, tekme atıyor. Taburasini cüzdanının yanına çeken şüpheli telefonuyla oynamaya başlıyor. Şüphelinin cüzdanı ayağıyla önüne çekmeye çalışması da kameraya yansırken, sonra arkadaşı içeri giriyor. Şüphelinin daha sonra cüzdanı yerden alması da kameraya yansıyor.

Cüzdanı kaybeden kişi bayiye gelip, kamera görüntülerini izledikten sonra olayı polise bildirdi. Kamera göerüntülerini izleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden B.Ö. Çocuk Büro Amirliği'ne, E.Ö. ise Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri


- İstanbul
Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:52 Kaynak: DHA
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