Son dakika haber! Birlikte yürüdüğü şahsa yerden aldığı şişeyle öldüresiye saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber! Birlikte yürüdüğü şahsa yerden aldığı şişeyle öldüresiye saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

21.03.2021 18:04

Son dakika gelişmesine göre Birlikte yürüdüğü şahsa öldüresiye saldırdı, ilk müdahaleyi yoldan geçen bir kadın yaptı İlk müdahaleyi yoldan geçen bir kadın yaptı Sokak ortasında kavga kamerada Antalya'da bir şahıs birlikte yürüdüğü kişiyi yerden aldığı şişeyle darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Birlikte yürüdüğü şahsa öldüresiye saldırdı, ilk müdahaleyi yoldan geçen bir kadın yaptı

İlk müdahaleyi yoldan geçen bir kadın yaptı

Sokak ortasında kavga kamerada

ANTALYA - Antalya'da bir şahıs birlikte yürüdüğü kişiyi yerden aldığı şişeyle darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin izlediği kavgayı yoldan geçen bir kadın ayırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden Doğugarajı'na doğru yürüyen iki erkekten biri, yerden aldığı şişeyle biranda yanındaki kişinin yüzüne doğru vurmaya başladı. Başındaki kapşon bulunan genç kendini korumaya çalışsa da yumrukların hedefi oldu. Çevredekilerin izlediği kavgaya yoldan geçen bir kadın yaptı. Saldırgan kadının ayırmaya çalışmasına rağmen genci yumruklamaya devam etti. Yakındaki bir iş yerinin standını önüne çekmeye çalışsa da saldırgandan kurtulamayan genç yerde de tekmelendi. Diğer kişilerin de kavgayı ayırmaya gelmesiyle saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kavga anı bir işyerin in güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber! Birlikte yürüdüğü şahsa yerden aldığı şişeyle öldüresiye saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Birlikte yürüdüğü şahsa yerden aldığı şişeyle öldüresiye saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Birlikte yürüdüğü şahsa yerden aldığı şişeyle öldüresiye saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Birlikte yürüdüğü şahsa yerden aldığı şişeyle öldüresiye saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Birlikte yürüdüğü şahsa yerden aldığı şişeyle öldüresiye saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Birlikte yürüdüğü şahsa yerden aldığı şişeyle öldüresiye saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Birlikte yürüdüğü şahsa yerden aldığı şişeyle öldüresiye saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Birlikte yürüdüğü şahsa yerden aldığı şişeyle öldüresiye saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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