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Yerden aldığı taşı, yakın mesafeden genç kızın kafasına vurdu - Son Dakika

Yerden aldığı taşı, yakın mesafeden genç kızın kafasına vurdu

21.01.2022 19:21

İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran bir olay yaşandı. Yolda yürüyen üniversite öğrencisi genç kız, karşısından gelen bir şahsın saldırısına uğradı. Şahıs, yerden aldığı taşı, yakın mesafeden genç kızın kafasına vurdu. Olayın ardından yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sabah saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde iddiaya göre okula gitmek üzere bindiği toplu taşıma aracından inen üniversite öğrencisi Aslı Gizem U., duraktan okula yürümeye başladı. Genç kızın caddede yürüdüğü esnada, karşı istikametinden gelen ve yüzünde cerrahi maske, başında siyah şapka bulunan şüpheli, yerden aldığı taş ile genç kızın başına vurdu.

İLK MÜDAHALE OKULDA YAPILDI

Kulağının üst bölgesine aldığı darbe ile kanlar içinde kalan öğrenci, neye uğradığını şaşırarak korku içinde yakınındaki okula koştu. Kendisini okuduğu üniversitenin yerleşkesine atmayı başaran Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi okul görevliler yaptı. Genç kız daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şüpheliyi tespit etti. Yaşanan saldırı polise bildirildi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen şüpheli Özcan M., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eyüpsultan, Üniversite, Polis, Şapka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yerden aldığı taşı, yakın mesafeden genç kızın kafasına vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerden aldığı taşı, yakın mesafeden genç kızın kafasına vurdu - Son Dakika
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