Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi - Son Dakika
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Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi

02.03.2022 09:24
Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak üzerindeki uyuşturucu pazarlığı polis tarafından fark edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak üzerindeki uyuşturucu pazarlığı polis tarafından fark edildi. Yere atılan uyuşturucu paketi, sokak satıcısını bir çanta dolusu uyuşturucu ile ele verdi.

Keşan'da devriye görevini sürdüren motosikletli polis timleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde bir sokak üzerinde gördükleri M.D. ve H.B. isimli iki şahsın durumundan şüphelenerek izlemeye aldı. Şahıslardan birinin uyuşturucu olabileceği düşündükleri maddeyi yere attığını gören yunuslar, yere atılanın 0.73 gram eroin olduğunu tespit etti.

Daha sonra uyuşturucuyu sattığından şüphelenilen R.D. isimli bir başka şahsın koşarak evine kaçtığını fark eden polisler şüphelinin peşine düşerken, kovalamaca sonunda yakalamayı başardı. Evinin girişinde durdurulan şahıs, çanta içerisindeki uyuşturucuları saklamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Çantada yapılan incelemelerde 87 adet plastik poşet içinde toplam 32.62 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi

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Uyuşturucu, Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi - Son Dakika


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