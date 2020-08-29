Yere atılan maske, martının ayağına takıldı - Son Dakika

Yere atılan maske, martının ayağına takıldı
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bir martı, yere atılan maskenin ayağına takılmasının ardından, konduğu elektrik direğinde asılı kaldı.
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bir martı, yere atılan maskenin ayağına takılmasının ardından, konduğu elektrik direğinde asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, martıyı bulunduğu yerden kurtarıp, doğaya saldı.Adilcevaz ilçesinde bir martı, yere atılan maskenin ayağına takılması sonucu konduğu elektrik direğinde asılı kaldı. Uzun süre çırpınan ve ayağındaki maskeden kurtulamayan martıyı gören vatandaşlar durumu VEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hidrolik bakım aracıyla direğe çıkarak martıyı bulunduğu yerden kurtarıp tekrar doğaya saldı. Martının kurtarılma anlarını cep telefonuyla görüntüleyen bir kişide ise "Yerlere atılan maskelerin sonucu martı sokak lambasında asılı kalmış. Arkadaşımız Ufuk Ergören, birazdan onu bu durumdan kurtaracak" dedi.
Son Dakika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Dr. Serkan Balta, son dönemlerin modası Brezilya poposu estetiğinde bilinmeyenleri anlattı Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Lionel Messi, Barcelona'nın koronavirüs testlerine girmeyecek Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya bile giderim Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi Dışişleri'nden, İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki