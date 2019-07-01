Bu anlamda hem çevre kirliliği hem de sağlık açısında zarar teşkil eden sigara izmaritlerinin yere atılmasının önüne geçilecek, aynı zamanda "En çok kullandığınız sosyal medya ağı hangisi?" sorusuyla vatandaşlar oylamaya katılacak.

Vatandaşlarımız çoğu zaman sigara izmaritlerini farkına varmadan caddelere, ağaç diplerine, su giderlerine vb. noktalara atabilmektedir. İnegöl Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda yerlere atılan ve bu nedenle hem çevre kirliliği hem de sağlık açısından tehlike oluşturan sigara izmaritleri ile mücadele etmek amacıyla "Yere Atma, Oylama Yap" projesi hayata geçirildi.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ FARKINDALIK PROJESİ

Geliştirilen proje halkın sıklıkla kullandığı Ek Hizmet Binası önünde uygulamaya konuldu. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Alper Taban; "Daha evvel de temizlik konusunda hassas çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımızda en büyük hedef İnegöl'ün daha temiz olması. Elbette çok kötü durumda değiliz. Ancak daha iyi olabilmemiz adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşın izmaritlerini yere değil tercih kutularına bırakarak anket çalışmasına katılımı sağlanacak. Ben İnegöl halkının farkındalık projesi ile bu anketi seveceklerini umuyorum. Zaman içerisinde geliştirerek farklı çalışmalar da yürütebiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızdan gelen fikirlere her zaman açığız" ifadesinde bulundu.

TEMİZLİK İSLAMİ BİR VEBİCEDİR

Ayrıca Başkan Taban; "Projenin uygulandığı alan Belediye Ek Hizmet Binası olup, vatandaşların sık kullandığı, sürekli irtibat kurduğu, dolayısıyla sigara izmaritlerinin yerlere fazlaca bırakıldığı önemli bir nokta. Uygulanan proje ilerleyen zamanlarda daha farklı çalışmalarla ve anket soruları ile zenginleştirilebilir, farklı modellemelerde yapılabilir. Zaman içerisinde inanıyorum ki yapmış olduğumuz bu farkındalık çalışmalarıyla İnegöl'ü seven, bu şehre gönül veren insanların sayısında artışlar meydana getirecek. Medeniyet göstergelerinden biri olan temizlik aynı zamanda İslam'ın bir vecibesidir. Yaşadığımız bu çevre bizlere miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir. Yapılan hizmetin faydalı olacağına, vatandaşımızın yaptığımız özverili çalışmalarda bizlere destek vereceğine inanıyorum" cümleleriyle konuşmasını tamamladı.