YERE ATTIĞI SİGARA OTLARI YAKTI, TUTUKLANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangınla ilgili olarak N.S. gözaltına alındı. N.S. içtiği sigara nedeniyle yangının kazara meydana geldiğini belirtirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Geçen salı günü, Gebze Eskihisar Mahallesi'nde otların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kuruyan otlar ve çalılar yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, N.S.?yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan 5 suç kaydı bulunan N.S. ifadesinde bölgede bulunduğu esnada yangının sigarasından kazara kaynaklandığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen N.S. tutuklandı.