Yere Çöp Atanları Düdük Çalarak Uyarıyorlar

YUSUF ŞAHBAZ - İzmir 'de bir lisede 20 öğrenciden oluşan "eco team", okulda yere çöp atanları düdük çalarak uyarıyor. Bayraklı Anadolu Lisesinde iki öğretmenin öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, çevre bilincinin aşılanması amacıyla "eco team" ismi verilen bir grup oluşturdu.İlk olarak 6 öğrenciyle başlayan "çevre timi", gönüllü öğrencilerin katılmasıyla 20 kişiye ulaştı.Çevre timinde bulunan 20 öğrenci, teneffüsler ve öğle arası öncesinde hazırlıklarına başlayarak kartlarını, düdüklerini alıyor, formalarını giyerek görev yerlerine geçiyor.Okulun katlarında, kantinde ve bahçesinde bulunan "eco team" üyeleri yere çöp atıldığı zaman düdüklerini çalmaya başlıyor.Düdük sesiyle uyarılan öğrenci yere attığı çöpü alıp çöp kutusuna atıyor.Hedef tüm ilçede yaygınlaştırmakBayraklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yaylalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumsal hayatın içinde var olan sorunlara dikkati çekmek için ilçedeki okullarda çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi.Bayraklı Anadolu Lisesindeki projenin de bunlardan biri olduğunu anlatan Yaylalı, şöyle devam etti:"Çok güzel dönüşler aldık. İlerleyen süreçte de bu okulumuzun önderliğinde Bayraklı genelindeki diğer okullarımızda da projenin yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sonuçta sorunların sebebi insan olduğu için çözümünü de insanın bulması gerekiyor. Bu noktada yeni yetişen nesile özellikle bu bilinci aşılama noktasında bir önceliğimiz var çünkü yeni yetişen nesil daha bilinçli. Büyüklerine de örnek olma konusunda çok güzel davranışlar sergiliyorlar."Bayraklı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Şükrü Celepli de çevre bilincini akrandan akrana ulaştırmak istediklerini dile getirdi.Projeyi sokağa da taşımak istediklerini söyleyen Celepli, "İlçemizde bulunan Sevgi Yolu'nda da faaliyet göstermek istiyoruz. Ekipler halinde öğretmenlerimizle beraber sokaklara çıkıp mahalle sakinlere de aynı çevre bilincini aşılamak istiyoruz." dedi."Öğrenciler artık yere çöp atmamaya başladı"Projenin mimarlarından Bayraklı Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Gülay Artan ise öğrencilerin öğretmenler olmadan böyle bir iş yapmasının önemini vurguladı.Çevre timinde gönüllü olmak isteyenlerin sayısının her gün arttığını belirten Artan, bunu 20 öğrenciyle sınırladıklarını kaydetti.Kantinde, koridorlarda ve bahçede düdük çalan birisini duyduklarında bütün öğrencilerin dönüp baktığını aktaran Artan, "Öğrenciler artık yerlere çöp atmamaya başladı. İlk amacımız yere çöp atımını engellemek. Daha sonra ise çöpü doğru yere atmak. Sıfır atık projesinin ilk basamağının öğrenciler olduğuna inanıyorum. Bu grubumuz çalışmayı iyi bir şekilde başlattı. Diğer okullara yaygınlaştırabilirsek öğrenci öğrenciye, öğrenci aileye ve topluma bu bilinç böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.Çevre timi öğrencilerinden Berna Tamer, ilk başta zorlandıklarını ancak sonra diğer öğrencilerin de alışınca projenin başarıya ulaştığını belirtti.Sevgi Erbil de "Timdeki çoğu arkadaşımız bu gönüllü görevlerinden dolayı öğle yemeği bile yiyemiyor. Ailem çok mutlu oldu. Okul dışında da tepki vermeye başladım. Dışarıda izmarit atanları görünce düdükle olmasa da uyarıyorum." dedi.İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de İzmir'de öğrencilerin çevreye duyarlı birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.Yahşi, şunları kaydetti:"Doğanın ve yeşilin korunması için öğrencilerimizde bu bilincin oluşmasını sağlayan öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutlarım. Ancak her şeyden önemlisi geleceğine doğayı ve hayvanları koruyarak sahip çıkan öğrencilerimiz takdire şayan çalışmalar yapıyorlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin yapmış olduğu yardımlaşma, sosyal sorumluluk, çevreye duyarlılık gibi insani değerleri taşıyan her türlü çalışmanın yanında yer alacağız."