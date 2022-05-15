YERE DÖKÜLEN BİBERLERİ SATIŞA SUNAN ESNAFA CEZA - Son Dakika
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YERE DÖKÜLEN BİBERLERİ SATIŞA SUNAN ESNAFA CEZA

15.05.2022 19:47

ŞANLIURFA'da, yere dökülen pul biberi toplayarak yeniden satışa sunan esnafa para cezası kesildi.

ŞANLIURFA'da, yere dökülen pul biberi toplayarak yeniden satışa sunan esnafa para cezası kesildi. Satılmak istenen biberler iise imha edildi.

Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' adıyla bilinen acı pul biberi satışı yapan bir esnaf, iddiaya göre yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek yeniden tezgaha koydu. Tesadüfen işyerinin bulunduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerinde denetim yaptı. İş yerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, işyeri sahibine 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıta ekipleirnce denetim yapıldı. Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu.

YERE DÖKÜLEN BİBERLERİ SATIŞA SUNAN ESNAFA CEZA
YERE DÖKÜLEN BİBERLERİ SATIŞA SUNAN ESNAFA CEZA
YERE DÖKÜLEN BİBERLERİ SATIŞA SUNAN ESNAFA CEZA
YERE DÖKÜLEN BİBERLERİ SATIŞA SUNAN ESNAFA CEZA

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Kaynak: DHA

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