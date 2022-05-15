Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi - Son Dakika
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Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi

15.05.2022 19:51

Şanlıurfa'da, yere dökülen pul biberi toplayıp tekrar satmak için tezgaha koyan esnafa para cezası kesildi. Satılmak istenen biberler belediye ekipleri tarafından toplandı.

Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' adıyla bilinen acı pul biberi satışı yapan bir esnaf, iddiaya göre yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek yeniden tezgaha koydu. Tesadüfen işyerinin bulunduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

8 BİN 500 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerinde denetim yaptı. İş yerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, işyeri sahibine 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Şanlıurfa'da yere dökülen biberleri satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası verildi

4 BİNDEN FAZLA ÜRÜNE EL KONULDU

Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu.

Şanlıurfa'da yere dökülen biberleri satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası verildi
Şanlıurfa'da yere dökülen biberleri satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası verildi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi - Son Dakika
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