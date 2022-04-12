YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETEN FIRINA 21 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETEN FIRINA 21 BİN LİRA CEZA

12.04.2022 16:27

EDİRNE'de, yere dökülen unları kürekle toplayıp yine lavaş yapımında kullanan fırına toplam 21 bin 296 lira ceza uygulandı.

EDİRNE'de, yere dökülen unları kürekle toplayıp yine lavaş yapımında kullanan fırına toplam 21 bin 296 lira ceza uygulandı.

Sabuni Mahallesi'ndeki lavaş fırınında, yaklaşık 2 ay önce 1 çalışan yere dökülen unları kürekle toplayıp yeniden lavaş yapımında kullandı. Hijyen kurallarına uyulmadığı iddiaları ve şikayet üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri denetim yaptı. Denetim sonucunda fırın işletmecisine temizlik şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle toplam 21 bin 296 lira ceza uygulandı. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımı üzerine, belediye yetkilileri yaklaşık 2 ay önce fırında denetimin yapıldığını ve gerekli cezanın uygulandığını söyledi. Yetkililerin açıklamasında, "Bu, eski tarihli bir olaydır. Bu olay olduğu zaman Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi gece saat 23.00'te giderek denetimini yapmış, gerekli tutanaklarını tutmuş, uyarısını yapmış. 3 gün sonra da düzeltilerek, temizliği yapılarak çalışmalarının devam ettiği tespit edilmiştir" denildi.

YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETEN FIRINA 21 BİN LİRA CEZA
YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETEN FIRINA 21 BİN LİRA CEZA
YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETEN FIRINA 21 BİN LİRA CEZA
YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETEN FIRINA 21 BİN LİRA CEZA
YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETEN FIRINA 21 BİN LİRA CEZA
YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETEN FIRINA 21 BİN LİRA CEZA
YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETEN FIRINA 21 BİN LİRA CEZA

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YERE DÖKÜLEN UNLARLA LAVAŞ ÜRETEN FIRINA 21 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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