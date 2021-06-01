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Yere dökülen uyuşturucuyu, polis süpürgeyle topladı - Son Dakika

Yere dökülen uyuşturucuyu, polis süpürgeyle topladı

01.06.2021 13:06

Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler kovalamaca sonucunda yakayı ele verdi. Kovalamacada polis, şüphelilerin yola uyuşturucu madde döktüğünü belirlerken; yere dökülen uyuşturucu madde ise bir polis tarafından süpürge ve kürekle toplandı.

Dün saat 14.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, durumundan şüphelendiği içerisinde 3 kişi bulunan hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı.

UYUŞTURUCUYU YERE DÖKTÜ

Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kovalamaca Yunus polislerinin bir sokakta aracın önünü kesmesiyle sona erdi. Bu sırada araçta bulunanlar, yanlarında bulunan uyuşturucu maddeyi yere döktü.

KELEPÇE TAKIP YERE YATIRDILAR

Araçtan indirilen 3 kişinin polise direnmesi üzerine ekipler, şüphelilere ters kelepçe takarak yere yatırdı. Araç içinde inceleme yapan polis, yere uyuşturucu madde döküldüğünü fark etti. Yere dökülen uyuşturucu madde, bir polis tarafından küçük süpürge ve kürekle toplandı. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yere dökülen uyuşturucuyu, polis süpürgeyle topladı

Uyuşturucu, Sultangazi, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yere dökülen uyuşturucuyu, polis süpürgeyle topladı - Son Dakika


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