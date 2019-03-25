Son Dakika Haberleri: Yere Düşen 100 Lirayı Alıp Cebine Koyunca Gözaltına Alındı

Yere Düşen 100 Lirayı Alıp Cebine Koyunca Gözaltına Alındı

1 saat önce

Samsun'da bir kişi markette yere düşürülen 100 lira parayı gizlice alıp cebine koyup evine gidince polis tarafından gözaltına alındı.

Yere Düşen 100 Lirayı Alıp Cebine Koyunca Gözaltına Alındı, System.String[]
Samsun'da bir kişi markette yere düşürülen 100 lira parayı gizlice alıp cebine koyup evine gidince polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Ünal T. (30), alışveriş için gittiği marketin içinde cebinde 100 lira parayı yere düşürdü. Bu sırada Ünal T.'nin arkasından gelen Y.K. (45) yerde gördüğü parayı ayağı ile gizleyip daha sonra yerden alıp cebine koyarak marketten ayrıldı. Güvenlik kamerası görüntüsünde bir kişinin parayı alıp cebine koyduğu tespit edilince olay polise haber verildi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkarak yaptıkları çalışmalarda Y.K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Y.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Atakum, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • Hüseyin Efiloğlu : Yerde bulduğu parayı aldı diye kelepçe vurulmaz, birisi para düşürmüş filan diyebilirdi dememiş, kelepçeye halkı soyup sefil bırakan namussuz devlet adamı görünümlü rantçılardan başlasınlar Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır


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