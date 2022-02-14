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Yere düşen çantayı çaldılar, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Yere düşen çantayı çaldılar, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

14.02.2022 08:21
Yere düşen çantayı çaldılar, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Erzurum'da 2 arkadaşın bir mağazaya girmek için araçtan indikleri sırada düşürdükleri çantayı aynı mağazadan çıkan bir aile çaldı.

Erzurum'da 2 arkadaşın bir mağazaya girmek için araçtan indikleri sırada düşürdükleri çantayı aynı mağazadan çıkan bir aile çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 15 yaşlarındaki çocuk çantayı yerden alarak annesinin açtığı poşetin içerisine attı ve olay yerinden hızla uzaklaştıkları görüldü.

Olay, dün Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Faruk Yiğit ve arkadaşı Ö.C. cadde üzerine araçlarını park ederek orada bulunan mağazaya girmek istedi. Araçtan indikleri sırada başka bir mağazadan aldıkları yüksek fiyatlı çanta araçtan yere düştü. Çantanın düştüğünü fark etmeyen iki arkadaş mağazaya girdi. O sırada mağazadan çıkan anne, baba ve çocuktan oluşan bir aile aracın yanında çantayı gördü. Çocuk hızlıca aldığı çantayı annesine getirdi. Anne elindeki poşeti açarak çantayı sakladı ve aile hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

Araca döndüklerinde çantanın olmadığını fark eden Faruk Yiğit ve arkadaşı Ö.C. çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde şok oldu. Bir çocuğun rahat tavırlarla çantayı aldığını ve annesine verdiğini gören 2 arkadaş soluğu polis karakolunda aldı. Kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olan arkadaşlar hırsızların çantayı geri getirmesi için çağrıda bulundu.

Hırsızların çantayı poşete atıp hiçbir şey olmamış gibi gittiklerini söyleyen Faruk Yiğit, "Arkadaşımla aracımı park ederken aldığımız çanta yere düşmüş. 5 dakika sonra bizle aynı mağazadan çıkan kişiler gördükleri çantayı güzelce alıyorlar poşete atıp hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Alan kişi çocuk, insan üzerine bir not yazar arabanın üzerine bırakır. Ailenin tutumu çok yanlış. O çocuğa bu davranışı öğretmek veya o şekilde göstermek doğru değil" dedi.

Yiğit, aileden şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Şu an şikayetçi oldum. Teslim etseydiler şikayetçi olmayacaktım. Ailenin çok büyük bir sorumsuzluğu var. Ben suçu ailede görüyorum çocukta değildi. Çünkü yetiştirilme tarzı her zaman önemlidir. Emniyetten arkadaşlar ilgileniyor. İçerisinde önemli bir eşya yoktu. Manevi ve maddi değeri yüksekti. Ben yerlerinde olsam bir çanta için bunu yapmazdım. Gelsin teslim etsinler gerekirse şikayetimi geri çekerim. Zoruma giden bir çocuğun bunu yapmasıdır. Çok soğukkanlı şekilde çalıyorlar" açıklamalarında bulundu.

Polis şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatırken, her yerde çanta hırsızlarını araştırıyor. - ERZURUM

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Faruk Yiğit, Yakutiye, Erzurum, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yere düşen çantayı çaldılar, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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