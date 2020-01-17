Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında

7 saat önce

Denizli'de içerisinde bin 400 TL bulunan ve yere düşürülen cüzdanını çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yere düşen cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Denizli'de içerisinde bin 400 TL bulunan ve yere düşürülen cüzdanını çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yere düşen cüzdanı çalınan kadın ise şikayetçi oldu.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde önceki gün yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Ayşe Su Yıldız isimli kadın içerisinde bin 400 lira bulunan cüzdanını arkadaşını hastanede ziyarete giderken düşürdü. Yıldız'dan yaklaşık 15 dakika sonra gelen bir şahıs yerdeki cüzdanı fark etti. Ardından cüzdana önce tekme atan adam daha sonra cüzdanı alarak cebine koydu ve yoluna devam etti.


Daha sonra cüzdanının olmadığını fark eden Yıldız ise araçtan indiği yere giderek cüzdanına baktı. Daha sonra çevredeki güvenlik kameralarına bakınca cüzdanının yere düştüğünü ve çalındığını fark etti. Yıldız ardından karakola giderek olayla ilgili şikayetçi oldu. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
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