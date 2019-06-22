Son Dakika Haberleri: Yere düşen elektrik kablosu panik yaşattı
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Yere düşen elektrik kablosu panik yaşattı

23 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, enerji yüklü olan kablo yere düştü.

Yere düşen elektrik kablosu panik yaşattı, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, enerji yüklü olan kablo yere düştü. Kıvılcımların çıktığı kabloya ekipler geç müdahalede bulununca mahalleli tepki gösterdi.

Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğindeki kablo henüz bilinmeyen nedenden dolayı koparak yere düştü. Enerji yüklü olan kablodan çıkan kıvılcımlar mahallede panik yaşattı. Kıvılcımlar sonrası çıkan ufak çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Olay yerine gelmekte geç kalan elektrik arıza ekipleri ise mahalleli tarafından tepkiyle karşılandı. Olayın üzerinden 1 saat geçtiğini ifade ederek tepki gösteren mahalleliyi bazı vatandaşlar ve jandarma ekipleri sakinleşti.

Yere düşen kabloya müdahale eden elektrik arıza ekipleri, kabloyu geri yerine bağlayarak yeniden enerji akışını sağladı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:08 Kaynak: İHA
Tekebaşı, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa
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