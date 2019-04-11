Yere Düşen Tüfek Ateş Aldı; Baba Öldü, Kızı Yaralı

SAKARYA'nın Kaynarca
ilçesinde, çiftçi Bayram Cansever (56) kızının balkondan vermeye çalıştığı tüfeğin yere düşerek ateş alması sonucu göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Kızı ise yüzüne gelen saçmalar nedeniyle hafif yaralandı.
Olay, dün akşam, Kaynarca Karadere
Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası, çiftçi Bayram Cansever, evde bulunan kızından tüfeğini vermesini istedi. Kızı da tüfeği, birinci kattaki evlerinin balkonundan uzatarak, bahçedeki babasına vermek istedi. Ancak tüfek yere düşerek, ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Bayram Cansever'in göğsüne, genç kızın da yüzüne isabet etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, baba ve kızını ambulanslarla Yenikent Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Bayram Cansever yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan kızı ise tedavi altına alındı. Jandarma
olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında genç kızın ifadesini aldı. Soruşturma sürüyor. - Kaynarcasakarya