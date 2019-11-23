Yere düşen yaşlı adamın parasını çalan yankesici bıyığından yakalandı

ANKARA'da başı dönüp, düşen B.S.'nin cebindeki 600 lirayı üstünü silme bahanesiyle çaldığı öne sürülen beyaz şapkalı şüpheli, bıyığından tespit edilerek yakalandı. Yankesicilik suçundan çok sayıda sabıkası bulunan ve poliste "Ben amcaya yardım ettim, iyilik yaptık karşılığı bu muydu?" diyen şüpheli Cem Ş. tutuklanarak, cezaevinde gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ Ulus'ta, başının dönmesi üzerine düşen B.S.'nin cebindeki 600 liranın çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, çevredeki vatandaşların yardım ederek ayağa kaldırdığı B.S.'nin yanına beyaz şapkalı birinin geldiği ve "Gel sana yardım edeyim, üstün başın toz içinde, üstüne sileyim" diyerek, cebindeki 600 TL'yi çaldığı belirlendi.Polis, bıyığından yola çıkarak beyaz şapkalı şüphelinin yankesicilik suçundan sabıkalı olan Cem Ş. olduğunu belirledi. Yakalanarak, gözaltına alınan Cem Ş., ifadesinde, "Ben amcaya yardım ettim, iyilik yaptık karşılığı bu muydu?" dedi. Cem Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.