Son Dakika Haberleri: "Yere düştüğümde çocuklarım aklıma geldi"
Son Dakika Güncel 'Yere düştüğümde çocuklarım aklıma geldi'

"Yere düştüğümde çocuklarım aklıma geldi"

7 saat önce

Antalya eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan ve tedavisinin ardından günlük yaşamına dönmeye çalışan Ayşe Seyidoğlu, hala yaşadığı olayın etkisinde olduğunu söyledi.

Antalya eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan ve tedavisinin ardından günlük yaşamına dönmeye çalışan Ayşe Seyidoğlu, hala yaşadığı olayın etkisinde olduğunu söyledi.

Eylül ayında eski eşi Nizamettin S. tarafından bıçaklanmasının ardından tedavi gören 4 çocuk annesi Seyidoğlu, olay anı ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Seyidoğlu, 30 yıllık evliliği boyunca eski eşinin sürekli şiddet ve hakaretlerine maruz kaldığını ifade etti.

Olay günü çöp dökmek için evden çıktığını ve sokakta kendisine yaklaşan birinin, arkasından gelerek ağzını kapattığını belirten Seyidoğlu, "Önce tinerci olduğunu düşündüm. Karnıma aldığım 5-6 bıçak darbesinden sonra arkamı döndüm. Bakınca eski eşim olduğunu anladım." dedi.

Nizamettin S. ile bıçak darbelerine rağmen bir süre mücadele ettiğini kaydeden Seyidoğlu, eski eşinin boğazını kesmeye de yeltendiğini ancak direndiği için bunu başaramadığını aktardı.

"Bıçaklanırken sadece şehadet getiriyordum"

Seyidoğlu, "Beni yere itti ve defalarca bıçakladı. Şu anda korku içerisindeyim, 21 bıçak darbesi yedim. Halen etkisinin altındayım. Bıçaklanırken sadece şehadet getiriyordum. 'Öldüm' dedim. Yere düştüğümde bağırdım, çocuklarım aklıma geldi. 10 yaşındaki oğlum pencereden izliyordu. 'Alperen' diye bağırdım." ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi çok fazla mağdur kadın olduğunu vurgulayan Seyidoğlu, kadınların daha fazla mağdur olmaması için yetkililerden yardım talep etti.

Antalya'da, 13 Eylül'de karayollarında çalışan Ayşe Seyidoğlu, eski eşi Nizamettin S. tarafından 21 yerinden bıçaklanarak yaralanmıştı.

Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:02 Kaynak: AA
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