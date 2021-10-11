Dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir parkta edinilen bilgilere göre iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü.
Uzun süren kavgada uçan tekme ve yumruklarlar havada uçuşurken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi.
Çevredekiler kavgaya müdahale etmekte zorlanırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yere düşürdükleri gence hiç acımadan vurmaya devam ettiler! Uçan tekmeli kavga anı kamerada - Son Dakika