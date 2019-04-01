Son Dakika Haberleri: Yere İzmarit Atmanın Cezası 75, Sakız Atmanın Cezası 100 Euro

Yere İzmarit Atmanın Cezası 75, Sakız Atmanın Cezası 100 Euro

1 saat önce

Almanya'nın Mannheim kentinde şehri kirletenlere yönelik cezaları arttırma kararı alındı.

Yere İzmarit Atmanın Cezası 75, Sakız Atmanın Cezası 100 Euro, System.String[]
Almanya'nın Mannheim kentinde şehri kirletenlere yönelik cezaları arttırma kararı alındı. Yere sigara izmariti ve kağıt mendil atmanın cezası 75, sakız atmanın cezası ise 100 euro'ya yükseldi.

Almanya'nın Mannheim şehrinde çevrenin daha temiz olması için para cezaları arttırıldı. Nisan ayı itibariyle yere sigara izmariti ve kağıt mendil atanlara kesilen ceza 20 euro'dan 75 euro'ya yükseltildi. Yere sakız atmanın cezası ise 100 ila 200 euro'ya yükseltildi. Sokakların ve çevrenin temiz kalabilmesi için uygulanacak yeni cezaların yanı sıra üniformasız sivil görevlilerin de görev yapacağı açıklandı. - MANNHEİM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:51 Kaynak: İHA

Almanya, Mannheim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Sonrası Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var Kanal D'nin Eski Spikeri Yeni Kanalını Açıkladı! Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kapıları Kapattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 18:03:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yere İzmarit Atmanın Cezası 75, Sakız Atmanın Cezası 100 Euro
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]