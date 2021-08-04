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Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi - Son Dakika

Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi

04.08.2021 10:14

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Güney Kore ile yaptıkları maçın ardından veda etti. Grupta Çin, Rusya gibi takımları eleyen Kadın Voleybol Takımımız, adeta okyanusu geçip derede boğuldu. Güney Kore'ye 3-2 kaybeden Filenin Sultanları, maçın bitimiyle yere kapanıp gözyaşı döktü. En çok yıkılan ise kaptan Eda oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. Tarihimizde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, turda kendisine nazaran daha zayıf bir rakip olan Güney Kore'ye elenince adeta yıkıldı.

Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı

YAS HAVASI

Maç sonu milli sporcularımız derin üzüntünün etkisiyle yere kapandı. Eda gözyaşlarını hiç tutamadı. Karşılaşmayı takip eden Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da sporcuları teselli etti.

Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı

GÜNEY KORE 3-2 TÜRKİYE

Salon: Ariake

Hakemler: Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri), Pati Rolf (ABD)

Güney Kore: Su Kim, Yeum, Yeon Koung Kim, Yang, Heejin Kim, Park (Oh, Lee, An, Park, Jong, Pyo)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)

Setler: 17-25, 25-17, 28-26, 18-25, 15-13

Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı
Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi

Filenin Sultanları, Güney Kore, voleybol, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Ercan BUDAK: EMEĞİNİZE SAĞLIK Canınız sağolsun. ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN..... VATANINIZ SAĞSALİM DÖNMENİZİ BEKLİYOR. Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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