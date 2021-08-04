Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. Tarihimizde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, turda kendisine nazaran daha zayıf bir rakip olan Güney Kore'ye elenince adeta yıkıldı.

YAS HAVASI

Maç sonu milli sporcularımız derin üzüntünün etkisiyle yere kapandı. Eda gözyaşlarını hiç tutamadı. Karşılaşmayı takip eden Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da sporcuları teselli etti.

GÜNEY KORE 3-2 TÜRKİYE

Salon: Ariake

Hakemler: Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri), Pati Rolf (ABD)

Güney Kore: Su Kim, Yeum, Yeon Koung Kim, Yang, Heejin Kim, Park (Oh, Lee, An, Park, Jong, Pyo)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)

Setler: 17-25, 25-17, 28-26, 18-25, 15-13