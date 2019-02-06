Yere Yığılan Gencin Yardımına Masör Koştu
1 saat önce
Zonguldak Kömürspor'da masörlük yapan 45 yaşındaki İsmail Fidan Arslan, atletizm pistinde bir anda yere yığılan genci görünce antrenmanı bırakarak gencin yardımına koştu.
Zonguldak
Kömürspor'da masörlük yapan 45 yaşındaki İsmail Fidan
Arslan, atletizm pistinde bir anda yere yığılan genci görünce antrenmanı bırakarak gencin yardımına koştu. TFF
2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'da 10 yıldır masör olarak görev yapan 45 yaşındaki İsmail Fidan Arslan, bugün Kömürspor'un Karaelmas Kemal Köksal
Stadyumunda antrenmanında görev yaptığı sırada, pistte atletizm antrenmanı yaparken bir anda yere yığılan bir genç gördü. Arslan, antrenmanı bırakarak gencin yanına koştu. Arslan, gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak öğretmenlerine teslim etti. Fener Anadolu Lisesi
11. sınıf öğrencisi Aykut Ekmekçi olduğu öğrenilen gencin ayağının döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan İsmail Fidan Arslan'ın anlamlı hareketi, Kömürspor yönetimi ve oyunculardan da büyük takdir aldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:05 Kaynak: İHA
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