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Yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti - Son Dakika

Yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti

29.12.2021 13:12

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşiyle birlikte pazara giden kadın, aniden yere yığıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşiyle birlikte pazara giden kadın, aniden yere yığıldı. Yanında bulunan eşi ne yapacağını şaşırıp etraftan yardım isterken yerdeki kadını görüp yoluna devam edenler pes dedirtti. Yaşlı kadın, tesadüfen olay yerinden geçen ve ilk yardım bilen bir vatandaş tarafından hayata döndürüldü.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde eşiyle birlikte pazar alışverişine gitmekte olan 66 yaşındaki Meryem Çakır, Fevzipaşa Caddesi girişinde kalbini tutarak bir anda yere yığıldı. Çakır'ın yere yığılıp kaldığını gören vatandaşlar, ne olduğunu anlamaya çalıştıkları sırada, yoldan geçmekte olan Hakan Algün isimli vatandaş, yaşlı kadının yanına gelerek müdahalede bulundu. Vatandaşlardan 112'yi arayarak ambulans istemelerini söyleyen Algün, yerde yatan kadının nabzını kontrol ettikten sonra gerekli ilk yardımda bulunarak hayata tutunmasını sağladı. Hakan Algün'ün ilk müdahaleyi yaptığı Meryem Çakır, 112 sağlık ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarı baygın vaziyette hastaneye getirilen Çakır, yapılan kontrollerinde aort yırtılması şüphesi ve hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Alanya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

"BİLİNÇSİZ MÜDAHALEYE ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM"

Hakan Algün, arkadaş ziyaretinden dönerken köprübaşına geldiğinde yaşlı kadını yerde yatar vaziyette gördüğünü belirterek, "Çevredeki vatandaşlar yardımda gecikmişlerdi. Kendim 2009 yılından beri ilk yardım belgesine sahibim. İstanbul'da çalıştığım şantiyelerde bu tür olaylara sıkça şahit oldum. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Teyze burada kıvrılmış vaziyette sırt üstü yatıyordu. Önce beni duyup duymadığını anlamak için seslendim. Herhangi bir tepki gelmeyince yaşlı olduğu için nabız alamadım. Soluk kontrolü yapmaya çalıştım. Sırt üstü yatırdığımda teyzenin gözlerinin kapalı, bilincinin yeninde olmadığını şoka girdiğini gördüm. Kalabalıktan bir arkadaşa hemen 112'yi aramasını, bana bilgi vermesini istedim. Arkadaş sağ olsun ambulansı aradığını bana söyledi. Teyzenin nefes alıp vermesini kontrol etmek amacıyla başını geriye aldığımda elimi göğsüne koyduğum anda teyzenin nefes alıp vermeye başladığını fark ettim. Teyzenin ayaklarını havaya kaldırmak suretiyle şok pozisyonuna getirdim. Bu arada çevredeki vatandaşların da bilinçsizce müdahalesini engellemeye çalıştım. Amcayı sakinleştirdikten sonra teyzeyi konuşmaya teşvik ettim. Teyzenin bilincinin yerine geldiğinden emin olduktan sonra da gelen 112 sağlık ekibine teslim ettim" dedi.

"TEYZEYE SOĞAN KOKLATMAYA ÇALIŞANLAR VARDI"

Her vatandaşın ilk yardım eğitimi alması gerektiğine dikkat çeken Hakan Algün, "İlk yardıma ihtiyacı olan insana ilk yardım bilgisi olmayan kimse dokunmamalıdır. Bugün burada toplanan kalabalıktan teyzeye soğan koklatmaya çalışan, su içirmeye çalışan değişik yöntemler öneren kimseler vardı. Onları suçlamıyorum. Eğer içlerinden temel yardım desteği ve ilk yardım bilgisi olan kimseler olsaydı hemen yardım edilebilirdi. Ben teyzemize acil şifalar diliyorum. Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

(Arif Kaplan/ İHA)

Yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti
Yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti
Yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti
Yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti
Yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti
Yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti
Yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti

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İlk Yardım, Manavgat, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yere yığılıp kalan yaşlı kadının eşi ne yapacağını bilemedi yoldan geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti - Son Dakika
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