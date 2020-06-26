(YEREL) AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan İnönü ilçesine ziyaret - Son Dakika

(YEREL) AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan İnönü ilçesine ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü ilçesini ziyaret etti.

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AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışkan beraberindeki İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Mustafa Tuncer ve ilçe teşkilat üyeleriyle İnönü ilçesindeki vatandaşlarla sohbet edip, esnaf ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kırsal ilçelerde sorumluluklarını tam manada yerine getirmediğini savundu.

İnönü ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan köy yollarının bozuk olduğunu öne süren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Yağışlarla beraber daha kötü bir hal almış durumda. Köy yollarının ilçeyle bağlantısının tadilat ve tamiratı mutlak suretle yapılması gerekiyor. İlçede altyapı sıkıntısı var ve kanalizasyonların bakımları gerektiği şekilde yapılmıyor. Kanalizasyon Sarısu'ya dolayısıyla Porsuk Çayı'na akmaya devam ediyor. Zaten Büyükşehir'e bağlı Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından yapılan çalışmalarda plan ve düzen yok. İlçenin en önemli sembollerinden Martlı Suyu'nun sağlıklı akması ve tüm ilçe merkezinin yararlanabilmesi için çekilecek hattı yine ESKİ'nin sorumluluğunda olmasına rağmen İnönü Belediyemiz yetki devri tartışmalarıyla uğraşarak yapmıştı. Kırsal ilçelerimize pozitif ayrımcılık yapılması gerekirken tam aksine tutum sergileniyor. Gerçekten üzüntü verici. Bu yanlışlardan bir an önce vazgeçilip kırsal ilçelerimizdeki hemşehrilerimize gereken hizmetin götürülmesini arzu ediyoruz."

Mustafa Tuncer, Kadir Bozkurt, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 02:45 Kaynak: AA

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