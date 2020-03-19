Yerel basın temsilcileri virüs salgınından tedirgin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerel basın temsilcileri virüs salgınından tedirgin - Son Dakika

Yerel basın temsilcileri virüs salgınından tedirgin

6 saat önce

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de vaka sayısı her geçen gün artan korona virüs salgını yerel basını da vuruyor.

Yerel basın temsilcileri virüs salgınından tedirgin, System.String[]

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de vaka sayısı her geçen gün artan korona virüs salgını yerel basını da vuruyor.


Ekonomik anlamda zor günler geçiren yerel basın temsilcileri, her gün sokakta haber peşinde koşarak sağlığını yeterince koruyamıyor. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, salgının yayılmaması adına alınan tedbirlere ek olarak her gün binlerce kişinin elinde dolaşan gazeteler için de ivedi tedbirler alınmasını önerdi. Kızılaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'a seslenerek, "Çalışanlarımız ve cemiyet üyelerimiz tedirgin. Gazetelerin bir süre yalnızca dijitalde hizmet vermesi şart oldu" ifadelerine yer verdi.


Geçtiğimiz yılın son aylarında Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs (COVİD-19) salgını vatandaşları olduğu kadar yerel basını da tedirgin ediyor. Ülke olarak zor günlerde kutsal görevlerini icra ederek halkın haber alma özgürlüğü için gece gündüz çalışan yerel basın temsilcileri, çalışma şartları sebebiyle virüsten yeterince korunamıyor.


Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, emsali daha önce görülmemiş böyle bir durumda yerel basın için tedbir alınması konusunda önerilerde bulundu. Kızılaslan, yaşanan son durumların halkı olduğu kadar yerel basını da tedirgin ettiğini belirterek, "Yerel basın olarak zor günlerden geçiyoruz. Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların ardından korona virüs salgını ile birlikte tedirginliğimiz de had safhada. Çalışma arkadaşlarımız ve cemiyet üyesi meslektaşlarımız, sokakta haber peşinde koştururken sağlıklarını hiçe sayıyorlar. Kalabalık çalışma ortamlarına, kalabalık toplu taşıma araçlarıyla gidip gelmek zorundalar. Bunca tedirginliğe ek olarak meslektaşlarımızı ve üyelerimizi virüs salgınına karşı korumaya çalışıyoruz fakat yeterli gelemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran bu konuda gerekeni yapmak için harekete geçmeli" dedi.


"Borçlar ertelenmeli, dijitale dönülmeli"


Basın İlan Kurumu'na bağlı gazetelerin, hangi şart ve koşul olursa olsun yayınlanmak zorunda olduğuna dikkat çeken Kızılaslan, "Yaşanan olumsuz olaylara karşın her şart ve koşulda gazetelerimizi yayınlamak zorundayız. Fakat emsali evvelden bu yana görülmemiş böylesi bir salgında yerel basın kimsesiz bırakılmamalıdır. Ekonomik anlamda zor günlerden geçen yerel basın sektörünün Maliye ve SGK borçları ertelenmelidir. Yerel basının sorunlarına bir süre de olsa çözüm üretmesi açısından baskılar durdurulmalıdır. Vatandaşların gazete kağıdına dahi dokunmaktan çekindiği bu günlerde Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve yönetimi tarafından karar alınarak yalnızca bir süreliğine dijitale dönüş yapılmalıdır. Yapılmasını talep ettiğimiz bu değişiklikle hem meslektaşlarımızın hem de cemiyet üyelerimizin sağlığını önemsediğimiz unutulmamalıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Basın İlan Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:16 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ülkelerin yaptığı koronavirüs test sayısı açıklandı
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı         
16:46
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor         
12:29
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:08:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerel basın temsilcileri virüs salgınından tedirgin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]