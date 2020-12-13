Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirileri

Süper Lig'in 12'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'la 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu eleştirerek, Trabzonspor'un vasat futbol ortaya koyduğuna değindi.

Trabzon 'da yerel gazeteler Trabzonspor 'un 1 puanla döndüğü Hes Kablo Kayserispor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirdi.

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