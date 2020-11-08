Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler

Trabzon'da yerel gazeteler Trabzonspor'un 1 puanla döndüğü Aytemiz Alanspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirdi, takımın başına geçecek olan Abdullah Avcı'ya da kolaylıklar diledi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Aytemiz Alanspor'la 1-1'lik skorla berabere kaldı. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu eleştirerek, Trabzonspor'un 3 puana hasret kalmasına değindi.