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Yerel basının sorunları milletvekillerine iletildi

8 dakika önce

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan'ı ziyaret ederek yerel basının sıkıntıları ile ilgili bilgi verdi.

Yerel basının sorunları milletvekillerine iletildi, System.String[]

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan'ı ziyaret ederek yerel basının sıkıntıları ile ilgili bilgi verdi.

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Turpçu ve beraberindeki heyet, önce AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti.

Heyet, Kendirli'ye, yerel basının sorunları ve çözüm önerilerinin yer aldığı "Yerel Basın Acil Durum Bilgi Notu" isimli çalışma dosyasını sundu.

Turpçu, burada Kendirli'ye sorunlar hakkında bilgi vererek, özellikle kamu ilanlarının azalması nedeniyle yerel gazetelerin zor günler yaşadıklarını, gazetelerin kapanma noktasına geldiklerini vurguladı.

Heyet, daha sonra CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ı meclisteki makamında ziyaret ederek, sorunların giderilmesi için destek istedi.

"Yerel Basın Acil Durum Bilgi Notu" isimli çalışma dosyasını İlhan'a da takdim eden Turpçu, 12 maddelik sorunlar ve çözüm önerilerinin acilen ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Turpçu, milletvekillerinden Basın Kartları Yönetmeliği'nin aksayan yönlerinin giderilmesi ve Basın Kartları Komisyonu'nun meslek temsilcilerinin yer aldığı bir yapıya kavuşturulması noktasında da desteklerini istedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kendirli, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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