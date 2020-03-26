Yerel basketbol yıldızı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

St. John’un eski yıldız oyun kurucusu Lee Green’in yakın takım arkadaşı Lamont Middleton, The Post’a yaptığı açıklamada Green’in salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Tolentine Lisesi mezunu olan 49 yaşındaki Green, emekli bir polis memuru. Ayrıca, “El Dorado” sahne ismiyle bilinen bir DJ.

1991 ile 1994 yılları arasında St. John formasıyla iki defa NCAA turnuvasına yükselen Green, takımının 11 Ocak’ta DePaul’a karşı aldığı galibiyeti TD Garden’da takip etmişti. St. John basketbol takımında uzun süredir görevli olan Ron Linfonte, Green hakkında şunları söyledi: “O bizim savunma hattımızın kilit oyuncusuydu. İhtiyaç duyulursa sayı atabilirdi. Ayrıca, ‘Bana rakibin en iyi oyuncusunu söyleyin ve onu maç boyunca etkisiz hâle getiriyim.’ tarzı oyunculardan biriydi.”

Üç sezonluk kariyerinde 2,9 sayı üretmesine karşın takımda rakamlardan çok daha önemli bir rolü vardı. Green’in eski takım arkadaşı Sterling Nunnally’nin görüşleri ise şu ifadeleri kullandı: “Bu çılgınca. Onu son gördüğümde sağlıklı görünüyordu. Gülüyordu ve her şey yolunda gibiydi.” Kronik bir rahatsızlığa sahip olmayan Green, koronavirüse DJ olduğu bir etkinlikte yakalandı.