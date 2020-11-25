Yerel Eşitlik Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun açılış konuşması ile başlayan toplantı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' çerçevesinde çalışma yürüten Raoul Wallenberg Enstitüsü İnsan Hakları Kentleri Program Danışmanı Bahar Özden Coşgun'un 'İnsan Hakları Kentleri' sunumu ve Hilal Gençay'ın 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' semineri ile devam etti.

Daire Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, daire bünyesinde yetkin bir hizmet sunmak adına kurdukları birimleri sıraladı. Farkındalık çalışmaları ile kentte olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Dokucu, "Kadınlara online terapi hizmeti sunuyoruz. Doğada yürüyüş çalışmalarımız oldu. Kadınlara mali kaynak yaratma çalışmalarımız her ilçede devam ediyor. Kadın üretici stantları açıyoruz. Öte yandan kadınlar için hukuki danışmanlık hizmeti yürütüyoruz. Şimdiye kadar kadına yönelik şiddetle hukuksal mücadele konularında 100 kişiye bu hizmeti sunduk. Çocuğun ihmal ve istismarı konularında önemli çalışmalarımız oldu. Toplamda yaklaşık 95 bin kişiye hizmet verdik. Bunun 65 bini çocuk, 28 bini yetişkin" dedi.

"Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vereceğiz"

Gelecekte üzerine çalıştıkları projelere dair de bilgiler veren Dokucu, "Erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda çalışmamız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vereceğiz. 'Güvenli Çocuk Sokakları' yapma çalışmamız var ve her ilçede çocuk oyun atölyeleri kuracağız. Bu plan doğrultusunda kadınlarımıza ve dezavantajlı gruplara yönelik yaptığımız çalışmaları çok dengeli bir şekilde yürütüyoruz. Bu çalışmayı 1 yıl önce başlattık" diye konuştu.

'İnsan Hakları Kentleri' konulu bir sunum gerçekleştiren Bahar Özden Coşgun ise bu çalışmayı insan hakları norm ve standartlarının belediyeler tarafından referans alınması ve belediyelerin hak temelli bir yaklaşım benimsemesi olarak tarif etti. Bu çalışmadaki pilot kentleri de sıralayan Özden Coşgun, "Mersin bizim Büyükşehir olarak işbirliği yürüttüğümüz tek belediyemiz" şeklinde konuştu.

İnsan hakları kentleri açısından temel aldıkları 5 grubun kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve mültecilerden oluştuğunu kaydeden Coşgun, bu grupların belediyelerde karar alma süreçlerine katılım, hizmete erişilebilirlikleri ve kamusal alandaki güvenliklerinin önemli olduğunu söyledi.

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Yöneticisi Hilal Gençay de 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konulu bir sunum yaptı. Kadına yönelik şiddete ilişkin en çok konuşulması gereken şeyin şiddetin kaynağı olduğunu vurgulayan Gençay, "Nasıl oluyor da bir ülkede kadınlar erkekler tarafından öldürülebiliyor? İşte en son 2019 için 413 kişiden bahsediliyor. Mersin de ne yazık ki bu konuda kötü anılar yaşamış bir kent. Ama bu değişmeyecek bir kader değil. Bir belediye, belediyedeki anlayış bunu değiştirebilir. Büyükşehir Belediyesi bunu yapacak potansiyele sahip" ifadelerini kullandı. - MERSİN