Üye Girişi
Yerel eşitlik eylem planı' çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor - Son Dakika

Yerel eşitlik eylem planı' çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor

17.09.2021 18:06

Yerel eşitlik eylem planı' çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor Bodrum Belediyesi'nin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı CEMR Protokolü'nü imzalamasının ardından uygulamaya konulan 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' çalışmaları sürüyor.

Yerel eşitlik eylem planı' çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı CEMR Protokolü'nü imzalamasının ardından uygulamaya konulan 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' çalışmaları sürüyor. Bilgilendirme toplantılarına katılım sağlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yol haritası oluşturduğuna dikkat çekerek "Herkes için erişilebilir bir hayat kurmak görevimiz" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı kapsamında hazırlanacak olan 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, İlknur Üstün'ün danışmanlığında, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden oluşan komisyon üyeleriyle birlikte Yerel Eşitlik Eylem Planı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Yerel eşitlik eylem planı sürecinin nasıl uygulanacağı konusunda fikir alışverişlerinin gerçekleştirildiği toplantıların ilk gününde; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle bir araya gelindi. Toplantıların ikinci gününde belediye meclis üyeleriyle buluşmalar düzenlenirken, son gün de ilçedeki muhtarlarla sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği ile ilgili bilgilendirme görüşmeleriyle geçti.

Bu toplantıların, Bodrum Belediyesi'nin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı CEMR Protokolü'nü imzalaması sonucunda, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade eden İlknur Üstün, "Bu protokolün imzalanması Bodrum Belediyesi'nin ve Bodrum Belediye Başkanı'nın bu konudaki siyasi iradesinin önemli bir göstergesi. Bodrum'da uzun yıllardır süregelen kadınların örgütlü bir mücadelesi var. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin belediye izleme çalışmalarını gerçekleştirmesi, belediyede eşitlik için bazı mekanizmaları oluşturması, eşitlikçi politikalar geliştirmesi konusunda hem kamuoyu baskısı yaratması hem çeşitli istişarelerde bulunması gibi olumlu süreçlerden geçildi. Bunlara şu anki yönetimin de son derece olumlu ve iş birliği içinde yanıt vermesi de işin güzel yanı oldu. Ben de organize edilen bu toplantılarda paydaşlara, yerel eşitlik eylem planının hazırlanması, uygulanması denetlenmesi gibi süreçlerde önemli olan noktaların ne olduğunu, eylem planının Türkiye'de ve dünyada nasıl hazırlandığı konularındaki deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Burada en önemli şey Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın en başından beri kararlı tutumu ve bunu sürekli olarak kamuoyu önünde deklare ederek, hem iş birliğine hem öğrenmeye hem de birlikte yürümeye açık tutumu. Bir yerde ışık olduğunu görmek umut verici çabaları ve ilerlemeleri görmek çok güzel. İnanıyorum ki bu eylem planı; hayal ettiğimiz, yaşamak istediğimiz, hak ettiğimizi düşündüğümüz yeri yaratmada iyi bir adım olacaktır" dedi.

İlknur Üstün'ün toplantılarda çok güzel bir örnek verdiğini ifade eden Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, "Siz bir ihtiyacı tespit etmek için kapıyı çaldığınızda kapıyı kimin açtığı ihtiyacı belirlemek için yeterli değil. Çünkü o evde yaşanan eşitsizlikler ve farklılıklar vardır. Onun bütününü bilmezseniz sadece kapıya çıkan kişinin ihtiyaçları üzerinden bir Bodrum yaratmaya çalışırsanız bu belli ki tek tip olacaktır. Dolayısıyla biz bir kentte Yerel Eşitlik Eylem Planı yaparken bütün kentin, evleri dahil başka bir şiddetsiz ve eşitlikçi kente dönüşmesinden bahsediyoruz. Bunu bugün konuşuyor olabilmenin kendisinin çok önemli ve dönüştürücü olacağını düşünüyorum. Bu sürecin Bodrum'da her evin kapısını çalarak yapabileceğimize ben gerçekten çok inanıyorum" diye anlattı.

Başta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olmak üzere toplantılara katılım sağlayan herkesin eşitliğin sağlamasına dair inancını ve kararlılığını gördüklerini söyleyen Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birim Şefi Esra Kıymaz, "Toplantıların çıktıları gösteriyor ki; hepimizin eşitliğe ve adalete ihtiyacı var ve herkesin bu anlamda ihtiyaçları farklı. Tam da bu noktada eşitliği yerelde sağlama çabasına girişmek, mağdura yardım etme anlayışını ortadan kaldıran, hiç kimsenin eşitsizliğe maruz kalmayacağı bir kent oluşturmayı hedeflemek demektir. Bizler yola çıktık. Tüm Bodrum'un katılımıyla bu hedefi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu noktada hatırlatmak isterim; toplumsal cinsiyet eşitliği sadece kadın-erkek eşitliğini değil, toplumun her kesimi arasındaki eşitliği ifade eder. Eşitlik kavramının içselleştirilemediği bir toplumda sadece kadınlar değil, yaşlılar, çocuklar, gençler, engelliler, lgbti+ bireyler ve göçmenler gibi tüm gruplar her an şiddetle karşı karşıyadır" uyarısında bulundu.

Başkan Aras: eşitlik herkese lazım

Eşitlikçi bir kent, katılımcı bir yerel yönetim anlayışı içerisinde çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapan Başkan Aras, "Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yol haritası olarak belirlenmesi ve bir an önce hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Herkes için eşit, erişilebilir bir çevre ve sosyal hayatı kurmak hepimizin görevi. Yerel yönetim olarak kadınların ve dezavantajlı grupların ve ayrımcılığa uğrayan tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenmekte kararlıyız. Herkes için kapsayıcı eşitlikçi katılımcı bir yaklaşım geliştirmek istiyoruz. Bu bütüncül yaklaşılması gereken bir konu. Herkesin bu işi sahiplenmesi gerekmekte. Bizim de belediyede toplu bir bakış açısına ihtiyacımız var. Sadece yönetim kademesinde değil, belediye tüm kadrolarıyla bu işi sahiplenmek zorunda ve bu prensipleri içselleştirmek durumunda. Bunun için bu tür toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Yönetim kademesinden başlayarak tüm kadromuz bu eğitimden geçmek durumunda. Çünkü eşitlik hepimize lazım" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi bundan sonraki süreçte sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, hemşehri örgütleri ve resmi kurumlar ile katılımcı toplantılar ile toplantılarına devam edecek.

Yerel eşitlik eylem planı' çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor
Yerel eşitlik eylem planı' çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor
Yerel eşitlik eylem planı' çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor
Yerel eşitlik eylem planı' çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor

Yol Haritası, Ahmet Aras, Eşitlik, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yerel eşitlik eylem planı' çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu 18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz 18:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü 17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım 17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var 17:26 Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri 17:07 Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu
Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi 16:22 Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi 16:01 Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:25 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:26 Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var
17:22 Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
16:46 Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak         
18:26
Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek         
18:04
Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı         
17:52
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:34
Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum         
17:22
Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti         
16:35
Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler? Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler?         
16:17
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü         
15:37
Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı         
15:31
Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele         
15:19
Lazio'nun dünyaca ünlü hocası Sarri, kendisine selam vermeye gelen Fatih Terim'in önünde eğildi Lazio'nun dünyaca ünlü hocası Sarri, kendisine selam vermeye gelen Fatih Terim'in önünde eğildi         
15:11
Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar         
14:35
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 18:41:56. #1.13#
SON DAKİKA: Yerel eşitlik eylem planı' çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement