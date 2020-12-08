Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi - Son Dakika

Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi

08.12.2020 16:49

- Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi ETB, ESOB ve OSB Yönetim Kurulu Başkanları ortak basın açıklamasıyla yerel esnafa destek çağrılarını yenilediler Geçtiğimiz günlerde Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından gündeme getirilen, yerel esnafa destek...

- Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi

ETB, ESOB ve OSB Yönetim Kurulu Başkanları ortak basın açıklamasıyla yerel esnafa destek çağrılarını yenilediler

ERZURUM - Geçtiğimiz günlerde Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından gündeme getirilen, yerel esnafa destek çağrısına destekler çığ gibi büyüdü.

Bu desteğe kulak veren Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Rasim Fırat ile 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç bugün Erzurum Ticaret Borsası'nda bir araya gelerek yürütülen kampanyaya yönelik ortak bir basın açıklamasında bulundular.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından ve sosyal medya ve basın aracılığı ile gündeme taşınan "Yerel Candır. Gün; Yerel Esnafımızı, Üreticimizi, Destekleme Günü. Alışverişini Yerelden Yap, Hem Sen, Hem Şehrin Kazansın" kampanyasına gelen olumlu dönüşler neticesinde Erzurum'un önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Rasim Fırat ile 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç bugün Erzurum Ticaret Borsasında, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile bir araya gelerek ortak basın açıklamasıyla yerel esnafa olan desteğin artırılması için Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamları, Basın mensupları ve vatandaşlardan düzenledikleri kampanyaya destek çağrısında bulundular.

Yapılan ortak basın açıklamasında, özellikle pandemi döneminde zor günler geçiren, yerel üretici ve yerel esnafın desteklenmesinin bu dönemde büyük bir hayati önem taşıdığı vurgulanarak "Şehrimizin, üretimine, istihdamına, coğrafi işaretli ürünlerinin ülke satında markalaşmasına ön ayak olan yerel esnafımıza destek olma adına yereli desteklemeyi bir vatandaşlık borcu olarak görmekteyiz. Mobilyacı, lokantacı, tuhafiyeci, et süt üreticisi, peynir üreticisi, giyim mağazaları, marketler, unlu mamül üreticisi ve satıcısı, poşetci, kağıtçı, matbaacı, temizlik ürünleri, zücaciye, hediyelik eşya ve sektörlerdeki tüm yerel esnaf kardeşimizin sıkıntını hepimizin ortak sıkıntısıdır. Gün birbirimizi destekleme ve birbirimize olan güveni tam manada ortaya koyma günüdür. Alışverişte yerel markalarımız, yerel esnafımız tercih edilirse bu zorlu süreç el birliği ile daha kolay atlatılır. Vatandaşımız alışverişlerinde yereli tercih ederse, istihdama, esnafa ve işletmelerimiz de çalışan bu şehrin evlatlarına, üreticisine, imalatçısına büyük destek vermiş olur. Bu konuda tüm hemşerilerimizden bizlere destek olmalarını Kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın Pandemi sürecinde esnafa olan borçlarını gününde ödemesini rica ediyoruz. Kamu Kurum ve kuruluşlarımızın da Avrupa Birliği (AB)Standartlarında üretim yapan Et- Süt ve bunun gibi birçok firmanın bulunduğu ilimizde alımlarını yerel esnaftan yana kullanmalarını ve bu konuda bizimle aynı hassasiyeti taşıyacaklarına olan inancımızı buradan yenilemek istiyoruz. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ilçe Kaymakamlarımızın ile Yerel Basın Kuruluşlarımızın bu konuda desteklerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundular.

Toplantının akabinde, Coğrafi İşaret Belgesi Erzurum Ticaret Borsası tarafından alınmış olan yöresel ürünlerden programa katılan basın mensuplarına hediye edildi.

Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi
Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi
Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi
Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi
Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi
Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi
Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi

Yönetim Kurulu, Ticaret, Erzurum, yerel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerel esnafa bir destek de STK'lardan geldi - Son Dakika Ekonomi


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