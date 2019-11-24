Edirne'nin Keşan ilçesinde günlük yayım yapan yerel gazete bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi'nde günlük yayım yapan bir gazetenin çalışma ofisine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Yedi kurşunun isabet ettiği çalışma ofisinde camlar kırıldı, içerideki mobilyalar zarar gördü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, büroda inceleme yaptı, güvenlik kamerası görüntülerine el koydu.

Gazete yetkilileri, saldırıyı kınayarak, şüphelilerin en kısa sürede yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.