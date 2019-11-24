Son Dakika Haberleri: Yerel gazete bürosuna silahlı saldırı
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Yerel gazete bürosuna silahlı saldırı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde günlük yayım yapan yerel gazete bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde günlük yayım yapan yerel gazete bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi'nde günlük yayım yapan bir gazetenin çalışma ofisine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Yedi kurşunun isabet ettiği çalışma ofisinde camlar kırıldı, içerideki mobilyalar zarar gördü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, büroda inceleme yaptı, güvenlik kamerası görüntülerine el koydu.

Gazete yetkilileri, saldırıyı kınayarak, şüphelilerin en kısa sürede yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel gazete bürosuna silahlı saldırı

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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