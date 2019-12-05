Son Dakika Haberleri: Yerel gazete muhabiri kazada öldü
Son Dakika Güncel Yerel gazete muhabiri kazada öldü - Son Dakika

Yerel gazete muhabiri kazada öldü

6 saat önce

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak belediyeye ait yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yerel gazete muhabiri Akın Çetin (26), hayatını kaybetti.

Yerel gazete muhabiri kazada öldü, System.String[]

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkarak belediyeye ait yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yerel gazete muhabiri Akın Çetin (26), hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Yerel gazetede muhabir olan Akın Çetin yönetimindeki 06 EV 4580 plakalı otomobil, belediyeye ait sürücüsünün ismi belirlenemeyen 71 AAL 027 plakalı yol süpürme aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki Çetin, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda da yaralı var
Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:02:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel gazete muhabiri kazada öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]