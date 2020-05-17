Yerel gazeteden okurlarına maske - Son Dakika

GAZİANTEP'te yerel yayın yapan Olay Gazetesi, koronavirüs salgını sürecinde okurlarına maske dağıtma kararı aldı.

Kentte 28 yıldır yayın yapan ve yıllar önce okurlarına kupon karşılığı mezar veren Olay Gazetesi, bu kez de cuma gününden itibaren bayilerden gazete alan okurlarına maske dağıtılacağını duyurdu.Olay Medya Yönetim Kurulu Başkanı Erol Maraş, 28 yıldır kente yayıncılık anlamında hizmet verdiklerini belirterek, "Biz 28 yıldır Olay Gazetesi olarak her zaman ilkleri gerçekleştirdik. Gaziantep'e ilk ofset gazeteciliği getirerek, çağ atlattık. Aynı zamanda çeşitli tarihlerde kuponlu promosyonlarla dünyada bir ilke imza atarak mezar verdik. Daha sonra bir yerel gazete olarak ekmek, makarna, ansiklopedi ve buna benzer ürünlerle okuyucularımızı sürekli ödüllendirdik. Yine korona günlerinde Olay Gazetesi olarak maskeleri kuponsuz ve ücretsiz olarak her okuyucumuza vereceğiz" dedi.