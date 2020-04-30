Yerel gazeteyi kurşunlayanlar yakalandı - Son Dakika

İZMİT'te, günlük yayınlanan yerel gazete binasına silahlı saldırı düzenleyen 6 kişi, İstanbul ve Kocaeli 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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